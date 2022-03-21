В Киеве увеличена продолжительность комендантского часа

11:51 21 марта Киев, Украина





Об этом сообщил в телеграме



"Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома, или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", – написал он. На улицу запрещено выходить с 20:00 понедельника, 21 марта, до 7:00, 23 марта.Об этом сообщил в телеграме Киевский городской голова Виталий Кличко , передает Цензор.НЕТ."Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома, или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", – написал он.

Так, в период действия комендантского часа вход к вокзалам Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее до комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.



Также на время действия комендантского часа не будет курсировать электричка Святошин-Дарница. Пригородные поезда будут курсировать, прежде всего, для транспортировки работников критически важных индустрий, в частности железнодорожников.



Кличко призвал соблюдать правила военного положения.