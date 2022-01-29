В Киеве установят необычную новогоднюю елку

15:48 22 Сентябрь Киев, Украина

Игорь Добруцкий глава компании Folk Ukraine, которая является главным организатором новогодних мероприятий в Киеве , рассказал, что в этом году киевлян и гостей столицы ждет самая необычная новогодняя елка.

"Тематика Нового года 2021 – сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. В январе этого года мы провели соответствующие замеры и уже готовы к воплощению наших планов", – рассказал Добруцкий.

По его словам, площадь пенька – 34 метра, а диаметр – около 10 метров.

"Попасть в него желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошка, а из них – выглядывать совы. Пень будет служить основанием и на нем мы установим главную елку страны. Мы украсим ее специальной звездой. Высота конструкции с елочкой – до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади", – говорит он.

По словам Добруцкого, если ситуация с коронавирусом будет позволять, желающие смогут зайти в сказочный пень и там сфотографироваться.