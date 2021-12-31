В Киеве установили 90-метровый флагшток

14:12 20 Август Киев, Украина

Возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, построили самый высокий в Украине флагшток , так Киев готовится к празднованию Дня Независимости.

Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА в четверг, 20 августа.



Высота сооружения - около 90 метров, он состоит из 9 металлических опор. Рядом планируют установить лазерную подсветку.



Как рассказал директор Департамента Сергей Мартынчук, 23 августа на флагштоке поднимут огромный государственный флаг размером 16 на 24 метра.