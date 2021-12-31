В Киеве установили 90-метровый флагшток

Возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, построили самый высокий в Украине флагшток, так Киев готовится к празднованию Дня Независимости.
Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА в четверг, 20 августа.
Высота сооружения - около 90 метров, он состоит из 9 металлических опор. Рядом планируют установить лазерную подсветку.
Как рассказал директор Департамента Сергей Мартынчук, 23 августа на флагштоке поднимут огромный государственный флаг размером 16 на 24 метра.
Высота сооружения - около 90 метров, он состоит из 9 металлических опор. Рядом планируют установить лазерную подсветку.
Как рассказал директор Департамента Сергей Мартынчук, 23 августа на флагштоке поднимут огромный государственный флаг размером 16 на 24 метра.
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