В Киеве у девушки в лифте начались роды

Столичным спасателям пришлось доставать роженицу из заблокированного лифта многоэтажки в одном из спальных районов Киева.
Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева.
Лифт остановился между пятым и шестым этажами девятиэтажки на улице Симиренко.
Внутри находилась беременная женщина, у которой начались роды.
Спасатели немедленно выехали на место событий и освободили женщину из кабины лифта. После этого передали медикам, чтобы те доставили ее в роддом.
Отметим, в КГГА советуют не пользоваться лифтами во время плановых отключений электричества - избегать поездок стоит за 30 минут до прогнозируемого отключения. В то же время, там отмечают, что в Киеве происходят и аварийные отключения электроэнергии.
Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева.
Лифт остановился между пятым и шестым этажами девятиэтажки на улице Симиренко.
Внутри находилась беременная женщина, у которой начались роды.
Спасатели немедленно выехали на место событий и освободили женщину из кабины лифта. После этого передали медикам, чтобы те доставили ее в роддом.
Отметим, в КГГА советуют не пользоваться лифтами во время плановых отключений электричества - избегать поездок стоит за 30 минут до прогнозируемого отключения. В то же время, там отмечают, что в Киеве происходят и аварийные отключения электроэнергии.
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