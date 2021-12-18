В Киеве стартовала фотовыставка о людях, жизнь которых разрушила война на Донбассе

06:43 16 Март Киев, Украина

Любая война - это жизнь между битвами, люди годами живут в такой реальности и привыкают к ней. Документальная фотовыставка "Jus In Bello" рассказывает о людях, жизнь которых разрушила вооруженная агрессия РФ на Донбассе

Документальная выставка "Jus In Bello" рассказывает истории людей, жизнь которых разрушила вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

В столице открылась выставка о жизни людей, судьбу которых разрушила война.



В Киеве стартовала фотовыставка JUS IN BELLO известного фотографа-документалиста Сергея Моргунова, которая будет проходить до 22 марта и которая демонстрирует разрушенные войной города и человеческие судьбы на востоке Украины.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"С вами я могу поделиться маленькими частичками того, что происходит на востоке Украины на протяжении последних 7 лет. Я не имел целью удивить кого-то этими фотографиями и показать что-то новое, потому что, к сожалению, войны продолжаются столько, сколько существует человечество. И все эти сюжеты мы уже видели и, к сожалению, они будут еще в будущем. Я показываю эти фотографии для того, чтобы напомнить о конкретном конфликте, который произошел в результате военной агрессии Российской Федерации против нашего государства, и о последствиях, которые эта агрессия принесла как для Украины, так и в целом для современного мира", - отметил Моргунов во вступительном слове.

По его словам, фотографии делались на протяжении 7 лет, и среди них есть много историй личностей, через которые он пытается рассказать миру о войне. На сегодняшний день автор создал около 54 тысяч фотографий. На них изображены документальные кадры, сделанные в населенных пунктах вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях, в которых полностью уничтожена инфраструктура, а люди остались без работы и без базовых жизненных благ.



В свою очередь британский фотограф-документалист Марк Невилл во время выступления отметил, что люди на фотографиях как будто смотрят не на фотографа, а сквозь призму камеры смотрят на каждого из нас.

"Его политические и социальные взгляды на Украину выражают его собственную личную этику... Какое значение этих фотографий?.. На каждой фотографии видно, что взгляд наблюдателя отражается во взгляде героя на фотографии", - отметил Невилл.

По мнению вице-премьер-министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, главной эмоцией фотографий, представленных на выставке, должен быть не страх и ужас, а надежда.

"Я убежден, что питать надежду мы можем благодаря таким проектам, которые рассказывают всему миру, что это есть, что это является правдой в 21 веке в центре Европы, - война, которую развязала Российская Федерация", - подчеркнул Резников, добавив, что война является гибридной и поэтому ответы на нее также должны быть гибридными. Лучшим ответом Украины на гибридную войну является правда, которая изображена на фотографиях.

Резников выступил с инициативой, чтобы совместно с МИД и дипучреждениями такая экспозиция вышла в свет, продемонстрировав гражданам различных стран, к чему привела военная агрессия России в Украине.





По мнению Моргунова, язык фотографии международный и уникальный, поэтому найдет свою аудиторию в любом уголке мира.

Свою личную поддержку мероприятия подтвердили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, представители дипломатических учреждений, правозащитных, общественных, благотворительных организаций, эксперты международных организаций, руководство Киевской городской государственной администрации, журналисты.



Выставка JUS IN BELLO будет проходить до 22 марта в помещении Музея истории города Киева по адресу ул. Б. Хмельницкого, 7.



Сергей Моргунов - независимый украинский режиссер, оператор, документальный фотограф и общественный активист. Принимал участие в международных выставках, публикуется в международных СМИ и тематических книгах. С 2014 года документирует последствия вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, снимает вдоль линии боевого столкновения. В марте 2017 года был номинирован на Joop Swart World Press Photo.