В Киеве стартовала фотовыставка о людях, жизнь которых разрушила война на Донбассе

Любая война - это жизнь между битвами, люди годами живут в такой реальности и привыкают к ней. Документальная фотовыставка "Jus In Bello" рассказывает о людях, жизнь которых разрушила вооруженная агрессия РФ на Донбассе.
Документальная выставка "Jus In Bello" рассказывает истории людей, жизнь которых разрушила вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.
В столице открылась выставка о жизни людей, судьбу которых разрушила война.
В Киеве стартовала фотовыставка JUS IN BELLO известного фотографа-документалиста Сергея Моргунова, которая будет проходить до 22 марта и которая демонстрирует разрушенные войной города и человеческие судьбы на востоке Украины.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В Киеве стартовала фотовыставка JUS IN BELLO известного фотографа-документалиста Сергея Моргунова, которая будет проходить до 22 марта и которая демонстрирует разрушенные войной города и человеческие судьбы на востоке Украины.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
По его словам, фотографии делались на протяжении 7 лет, и среди них есть много историй личностей, через которые он пытается рассказать миру о войне. На сегодняшний день автор создал около 54 тысяч фотографий. На них изображены документальные кадры, сделанные в населенных пунктах вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях, в которых полностью уничтожена инфраструктура, а люди остались без работы и без базовых жизненных благ.
В свою очередь британский фотограф-документалист Марк Невилл во время выступления отметил, что люди на фотографиях как будто смотрят не на фотографа, а сквозь призму камеры смотрят на каждого из нас.
По мнению вице-премьер-министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, главной эмоцией фотографий, представленных на выставке, должен быть не страх и ужас, а надежда.
Резников выступил с инициативой, чтобы совместно с МИД и дипучреждениями такая экспозиция вышла в свет, продемонстрировав гражданам различных стран, к чему привела военная агрессия России в Украине.
По мнению Моргунова, язык фотографии международный и уникальный, поэтому найдет свою аудиторию в любом уголке мира.
Свою личную поддержку мероприятия подтвердили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, представители дипломатических учреждений, правозащитных, общественных, благотворительных организаций, эксперты международных организаций, руководство Киевской городской государственной администрации, журналисты.
Выставка JUS IN BELLO будет проходить до 22 марта в помещении Музея истории города Киева по адресу ул. Б. Хмельницкого, 7.
Сергей Моргунов - независимый украинский режиссер, оператор, документальный фотограф и общественный активист. Принимал участие в международных выставках, публикуется в международных СМИ и тематических книгах. С 2014 года документирует последствия вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, снимает вдоль линии боевого столкновения. В марте 2017 года был номинирован на Joop Swart World Press Photo.
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