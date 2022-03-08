В Киеве стартовала 4-дневная выставка АГРО-2021

18:29 08 Июнь Киев, Украина

Сегодня стартовал первый день Международной агропромышленной выставки АГРО-2021. Это уже 33-я по счету выставка, проходит она в столице и длиться будет до 11 июня включительно.

Об этом сообщает Укринформ.



Свою продукцию на выставке представили более тысячи участников из пяти стран мира. Общая площадь выставки составила 33,6 тысяч квадратных метров.



На открытии выставки присутствовал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.



На АГРО-2021 планируется провести 12 специализированных выставок: ЭкспоАгроТех, Агротранспорт и логистика, Биотопливо, Hi-Tech Агро, Animal'EX, Agro Build-Expo, FishExpo, Растениеводство и агрохимия, Organiс, Эксимир, Современный фермер и Eco House.