В Киеве создали цифровую копию разрушенного дома Уткина

11:06 03 Февраль Киев, Украина

Общественная организация «Карта реновации» создала трехмерную виртуальную модель дома Уткина, снесенного в апреле 2021 года, таким образом активисты проекта хотят привлечь внимание к проблеме сноса исторических домов и ответственности за это.

«Миловаться домом Уткина теперь можно только в виртуальном мире. Однако критически важно довести дело с расторжением договора аренды земельного участка до логического завершения. Этот случай должен стать уроком для всех уничтожающих ценную архитектуру», – говорят в команде.

Так, 3 февраля Киевсовет будет голосовать за проект решения, который предлагает обратиться в суд с иском по расторжению договора аренды земельного участка с собственником дома, ООО «Приват». На этой земле владелец совместно с девелопером ZIM Group планирует построить 26-этажный апарт-комплекс Times.

Дом Уткина расположен на улице Симона Петлюры, 29, возле Центрального железнодорожного вокзала. Его построили в конце 19 – начале 20 века в стиле неоренессанс по проекту архитектора Александра Вербицкого.



Охранного статуса у дома не было, в апреле 2021 года его демонтировали. Юристы «Карты Реновации» установили, что работы проходят с нарушением закона, ведь целевое назначение земельного участка не соответствует его использованию, на месте не было защитного забора и информационного стенда, а будущее строительство нарушает границы прибрежной водозащитной полосы реки Лыбидь.



Генпрокуратура открыла уголовное производство по статье 356 Уголовного кодекса (самоуправство). Восемь депутатов Киевсовета зарегистрировали проект решения о расторжении договора аренды земельного участка под демонтированным зданием. Только через девять месяцев этот проект решения решили вынести на голосование.