В Киеве создадут дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

В 2022 году в Киеве полноценно заработает дневной центр для пострадавших от домашнего насилия, который будет отвечать всем современным требованиям.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщает Официальный портал Киева.
Она отметила, что основными задачами будущего дневного центра будут:
- предоставление комплексной социально-психологической и первичной правовой помощи пострадавшим лицам;
- организация и поддержка групп взаимопомощи пострадавших;
- организация и проведение семинаров и тренингов для пострадавших; проведение социально-профилактической работы, направленной на предотвращение повторных случаев насилия в отношении пострадавшего лица и формирование нулевой толерантности к его проявлениям в обществе;
- информирование населения о правах пострадавших и социальных услугах, предоставляемых дневным центром.
В заведении будут работать юрисконсульты, психологи и врач-психолог, социальные работники. В состав мобильной бригады будут входить психолог, социальный работник и водитель.
Полноценно новый дневной центр должен начать работать в 2022 году.
Полноценно новый дневной центр должен начать работать в 2022 году.
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