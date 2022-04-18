В Киеве создадут дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

«Киев получил государственную субвенцию на сумму более 6 миллионов гривен, и за эти средства будет создан этот дневной центр. Очень важно, что в структуре нового центра будет работать мобильная бригада, которая оперативно будет реагировать на случаи домашнего насилия. Основная цель деятельности такой бригады - безотлагательное предоставление социально-психологической помощи пострадавшим лицам. Создание такого центра - это логическое продолжение развития единой системы противодействия и предотвращения насилия. Это будет учреждение, которое будет отвечать всем современным требованиям. Расположен он будет по адресу: ул. Радужная, 6-А», - сказала Хонда.