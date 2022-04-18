В Киеве создадут дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

11:40 20 июля Киев, Украина

В 2022 году в Киеве полноценно заработает дневной центр для пострадавших от домашнего насилия, который будет отвечать всем современным требованиям.
 
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщает Официальный портал Киева.
«Киев получил государственную субвенцию на сумму более 6 миллионов гривен, и за эти средства будет создан этот дневной центр. Очень важно, что в структуре нового центра будет работать мобильная бригада, которая оперативно будет реагировать на случаи домашнего насилия. Основная цель деятельности такой бригады - безотлагательное предоставление социально-психологической помощи пострадавшим лицам. Создание такого центра - это логическое продолжение развития единой системы противодействия и предотвращения насилия. Это будет учреждение, которое будет отвечать всем современным требованиям. Расположен он будет по адресу: ул. Радужная, 6-А», - сказала Хонда.
Она отметила, что основными задачами будущего дневного центра будут:
  • предоставление комплексной социально-психологической и первичной правовой помощи пострадавшим лицам;
  • организация и поддержка групп взаимопомощи пострадавших;
  • организация и проведение семинаров и тренингов для пострадавших; проведение социально-профилактической работы, направленной на предотвращение повторных случаев насилия в отношении пострадавшего лица и формирование нулевой толерантности к его проявлениям в обществе;
  • информирование населения о правах пострадавших и социальных услугах, предоставляемых дневным центром.
В заведении будут работать юрисконсульты, психологи и врач-психолог, социальные работники. В состав мобильной бригады будут входить психолог, социальный работник и водитель.

Полноценно новый дневной центр должен начать работать в 2022 году.