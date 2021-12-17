В Киеве состоялась презентация проекта Екатерины Костенко «Славянки - не рабыни» (ФОТО)

06:27 16 Ноябрь Киев, Украина

В столице Украины была представлена новая Книга Екатерины Костенко «Славянки не рабыни» (Slavs NOT Slaves), которая повествует о славянских женщинах, об их самобытности.

Арткнига Екатерины Костенко отображает фотохудожественную историю от самых истоков славянской идентичности. В ней рассказывается про исследование ДНК славянских женщин, а также визуализация их через призму ХХ века.

Екатерина Костенко - дизайнер одежды, стилист и продюсер — была инициаторам этого проекта, поскольку мнение о славянской женщине в мире сильно отличается, о тех представлений какие есть на самом деле.

По ее словам, славянские женщины очень женственные и красивые, всегда могли взять в руки власть, если это было необходимо, и никогда не стояли у мужчины за спиной.

Но к сожалению, на сегодняшний день женщины забывают о своих корнях и каждый раз пытаются быть похожими на представительниц других национальностей. И все потому, что не знают и не подозревают о силе своей природы.

Если женщина-славянка сможет идентифицировать себя со своим родом – современная женщина сможет раскрыть в себе код нации и передавать его своим предкам, а также транслировать его во внешний мир.

В арткниге Костенко раскрыла славянский стиль женщин и интерпретировала его в современный мир, основываясь на шести образах (скифы, сарматы, трипольцы и др.). Одной из моделей в образе богини плодородия Макоши стала украинская актриса Ольга Сумская.

Этот проект был создан к 30-летию Независимости Украины.