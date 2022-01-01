В Киеве состоялась церемония прощания с Борисом Патоном

Сегодня утром вся Украина, да и мир прощались с выдающимся ученым, Героем Украины Борисом Патоном. Борис Евгеньевич Патон был старейшим ( одновременно по возрасту и по времени пребывания на должности) президентом государственной Академии наук в мире.

Вклад Патона в мировую науку нельзя переоценить. Его достижения в области сварки и специальной электрометаллургии признаны во всем мире.

Печальная церемония прощания состоялась в Киеве.

Церемонию посетили президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава офиса президента Андрей Ермак и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Мероприятие прошло в клубе Кабинета министров, а захоронение состоится на Байковом кладбище.

Напомним, что ранее на 102-ом году жизни умер Борис Патон. У умершего ученого фактически нет родственников, поэтому его похоронами займется государство.

Также коллеги Патона рассказали об обстоятельствах его смерти. У него было заболевание сердечно-сосудистой системы.