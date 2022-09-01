В Киеве состоится благотворительная выставка фоторабот защитника "Азовстали" Дмитрия Козацкого

12:31 09 августа Киев, Украина





Вместе с 25 известными работами Ореста на выставке представят его ранее не публиковавшиеся фотоработы из бомбоубежищ "Азовстали". Их предоставила мама фотографа Ирина. В Киеве с 12 по 14 августа в галерее D12 на ул. Десятинной, 12 состоится благотворительная выставка работ фотографа, руководителя пресс-службы полка "Азов" Дмитрия Козацкого с позывным "Орест" , который сейчас находится в плену россиян.Вместе с 25 известными работами Ореста на выставке представят его ранее не публиковавшиеся фотоработы из бомбоубежищ "Азовстали". Их предоставила мама фотографа Ирина.

“Мы покажем видео, какие защитники “Азовстали” присылали своим семьям прямо из ада в окружение оккупантов. "Азовсталь" - это еще не прошлое. Это история, которая продолжается прямо сейчас», — отметили в фонде.

Во время выставки организаторы планируют собрать средства на милитарскую помощь для бойцов полка "Азов", которые продолжают борьбу, пока их собратья находятся в плену. Также цель мероприятия – напомнить миру об защитниках Мариуполя.



Во время выставки состоятся встречи с родственниками бойцов разных подразделений, которые были на "Азовстали". В разные дни также выступят Сергей Жадан, группа ТНМК и диджей Дарья Коломиец, уточнили журналисты.

Организатором выставки выступил Фонд Сергея Притулы.