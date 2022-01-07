В Киеве состоится open-air концерт "Звезды мировой оперы"

19:22 27 Август Киев, Украина

Благодаря этому проекту, у нас есть счастливая возможность послушать певцов признанных на многих мировых оперных сценах.

Пропустить это событие никак не возможно по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что никто не знает, что будет с культурными мероприятиями в сентябре. Тут, как говорится, нужно ловить момент. А во-вторых, на сцене будут выступать реальные звезды – те самые, что в докарантинное время были редкими гостями на родине из-за плотного графика участия в масштабных мировых оперных постановках. Услышать их, таких разных, безупречных и талантливых на одной сцене в один день, да еще и бесплатно – большая удача.

Инициатор проекта "Звезды мировой оперы" и его художественный руководитель Анатолий Соловьяненко при поддержке Департамента культуры КГГА и Национального Союза театральных деятелей Украины не впервые делает такой роскошный подарок украинской публике. В этом году этот концерт особо ценен – после пяти-то месяцев карантина.



За рубежом билеты на спектакли с их участием стоят сотни евро. К счастью, они находят время и возможность между своими громкими зарубежными ангажемент в Teatro alla Scala, Metropolitan Opera, Ковент-Гардене, Deutsche Oper Berlin и Opernhaus Zürich спеть для Украины.





В программе прозвучат произведения Моцарта, Доницетти, Гуно, Масканьи, Верди, Россини, Бизе, Оффенбаха, Лысенко, Скорика. Все артисты выступят в сопровождении симфонического оркестра и хора Kyiv Opera Theatre, дирижер – Виктор Плоскина.



Когда: 30 августа, 19:00. Вход в посадочную зон с 17:30 до 18:50.

Где:Киев, Софийская площадь

Вход свободный, с соблюдением масочного режима и температурного скрининга.