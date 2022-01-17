В Киеве снова заработал детский сад онлайн

20:22 04 Сентябрь Киев, Украина

Детский сад онлайн, созданный правительством во время карантина, снова начал свою работу, проект рассчитан на малышей 4-7 лет.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"Детский сад онлайн для детей 4-7 лет снова станет доступным для киевлян и всех желающих. Это образовательный инновационный проект, созданный городскими властями во время карантинных мероприятий, чтобы помочь родителям занять детей дома", - говорится в сообщении.

С 3 сентября на портале образовательного хаба города Киева абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, формировать собственный характер и даже "поработать" пожарным, полицейским, учителем, врачом или другие интересные и полезные профессии", - добавили в сообщении.