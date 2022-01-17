В Киеве снова заработал детский сад онлайн

Детский сад онлайн, созданный правительством во время карантина, снова начал свою работу, проект рассчитан на малышей 4-7 лет.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
С 3 сентября на портале образовательного хаба города Киева абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, формировать собственный характер и даже "поработать" пожарным, полицейским, учителем, врачом или другие интересные и полезные профессии", - добавили в сообщении.
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