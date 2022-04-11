В Киеве снизили разрешенную скорость для электросамокатов

15:17 13 июля Киев, Украина

Киеве ограничили скорость для электросамокатов , с целью повышения безопасности при передвижении по улицам города.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов, сообщает Официальный портал Киева.

«В рамках Меморандума, подписанного между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, мы заложили ряд ограничений, которые должны помочь повысить безопасность киевлян при передвижении по улицам города. Одним из основных было ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч. По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили», - заявил Усов.

По его словам, КГГА пристально следит за выполнением всех пунктов Меморандума.

«Время полной имплементации всех ограничений будет продолжаться около месяца с даты подписания Меморандума, поскольку на технологическое выполнение некоторых из них потребуется больше времени, а некоторые даже требуют изменения бизнес-модели. Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет следующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три оператора должны соответственно наладить свои карты в ближайшее время», - отметил заместитель председателя КГГА.

Он также сообщил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате «буква и 4 цифры», и каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt - A, В, С; Jet - J, Е; BikeNow - N; Kiwi - K; Scroll Bird - O, S; Zelectra - Т, Z; Vzhooh - V.

«Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов относительно интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и в самых популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта», - добавил Усов.