В Киеве сдали втрое больше елок на переработку в 2022 году

14:07 10 Февраль Киев, Украина





По его словам, в Киеве вдвое увеличили количество пунктов приема для утилизации елок – с 15 до 33. Чаще деревья на переработку приносили жители Дарницкого, Соломенского и Печерского районов. Киевляне в 2022 году сдали на переработку 8,5 тысячи елок, сосен и елей. Это в три раза больше, чем в 2021 году, сообщил заместитель председателя Киевской Государственной Городской Администрации (КГГА) Петр Пантелеев.По его словам, в Киеве вдвое увеличили количество пунктов приема для утилизации елок – с 15 до 33. Чаще деревья на переработку приносили жители Дарницкого, Соломенского и Печерского районов.

Хвойные деревья перерабатывают в щепу, которой затем покрывают поверхность лунок растений, используя ее как природное минеральное удобрение для других елок.

Это помогает защитить насаждение от сильных морозов зимой и перегрев почвы летом, пояснил гендиректор «Киевзеленстрой» Алексей Король. Кроме того, в привое именно хвойных деревьев содержатся фитонциды, поэтому там реже появляются плесень и грибки.