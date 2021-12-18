В Киеве с 20 марта вводят трехнедельный локдаун

11:56 18 Март Киев, Украина

Рост заболеваемости, вызванный «третьей волной», вынуждает власти Киева идти на непопулярные меры. Как сообщил сегодня мэр города Виталий Кличко, в мэрии было принято решение о переходе к более жестким карантинным ограничениям с 20 марта по 12 апреля.

Ранее Кличко обратился к правительству с призывом расширить перечень карантинных ограничений в "оранжевой" зоне, а также усилить контроль за соблюдением ограничений.

Также мэр требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий, которых города лишили с 17 февраля.

В связи со сложившейся ситуацией весенние каникулы для учащихся 5-11 классов Киева начнутся на два дня раньше - с 18 марта.