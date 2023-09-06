В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать до 23:00 - Кличко

12:29 30 августа Киев, Украина

Совет обороны Киева принял решение о продлении времени работы заведений общепита на один час. Теперь они смогут работать до 23:00.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Это решение было принято по просьбе Национальной ресторанной ассоциации Украины.

Предприниматели отметили, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест и увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.

Ранее время работы заведений общепита в Киеве было ограничено 22:00. Это ограничение было связано с тем, что комендантский час в столице начинался в 23:00. Однако сейчас комендантский час начинается в 00:00, поэтому необходимость в ограничении времени работы заведений отпала.