В Киеве с 08.00 заработают магазины и транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно, - КГГА

Киевская городская администрация обратилась к жителям столицы. ❗️Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости. ▫️В целом эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому, после 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева.



▫️В столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства. ❕Призываем объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами выехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства. ❗️Отметим, что комендантский час не отменен. С 28 февраля она продлится, как было определено ранее, — с 22:00 до 7:00.