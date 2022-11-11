В Киеве русский язык исключили из учебных программ детсадов и школ

11:22 11 ноября Киев, Украина

В Киеве русский язык исключили из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования.



Об этом сообщил Киевский городской совет.



Такое решение было принято на заседании Киевского городского совета 10 ноября. За него проголосовали 64 депутата.



Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук отметил, что в условиях войны с россией нецелесообразно и неправильно проводить учебный процесс и изучать русский язык в учебных заведениях.