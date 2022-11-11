В Киеве русский язык исключили из учебных программ детсадов и школ

11:22 11 ноября Киев, Украина

В Киеве русский язык исключили из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования.

Об этом сообщил Киевский городской совет.

Такое решение было принято на заседании Киевского городского совета 10 ноября. За него проголосовали 64 депутата.

Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук отметил, что в условиях войны с россией нецелесообразно и неправильно проводить учебный процесс и изучать русский язык в учебных заведениях.
“Руководители рф неоднократно заявляли, что россия уходит настолько далеко, как далеко распространённый русский язык. В связи с этим Киевсовет принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение. И во время войны – это вопрос национальной безопасности", – заявил он.