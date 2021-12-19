В Киеве "Родина-Мать" может изменить свой облик на Архистратига Михаила

В Киевском городском совете подали петицию на рассмотрение общественности, в которой внесено предложение об изменении статуи "Родина-Мать" на патрона города Киева — Архистратига Михаила.

В среду, 24 ноября, на сайте Киевского городского совета на общественное рассмотрение была опубликована электронная петиция №10830 "О декоммунизации статуи "Родина-Мать".

Автор петиции, Александр Анатолиевич Артемов, прокомментировал это решение тем, что монумент «Родина-Мать» на Печерских холмах столицы является самым высоким в Европе, к тому же это сооружение указано во всех туристических указателях. Сегодня внешний вид и первоначальный замысел данного мемориала уже не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества. Решение полностью демонтировать статую является нецелесообразным, поэтому возникло следующее предложение – видоизменить.

"Поскольку эта женщина выглядит довольно мужеподобно, а еще она держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую Архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью – убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и смонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными".

Известно, что директор Института нацпамяти Антон Дробович объяснил причину невыполненной декоммунизации монумента "Родина-мать" тем, что несмотря на согласие меценатов принять участие по демонтажу мемориала, – необходимо все же решение правительства. По его словам, демонтировать советский герб и щит на монументе "Родина-Мать" можно в течение года.

Справка. "Родина-Мать" - монументальная скульптура в центре Киева, посвященная солдатам Красной Армии. Установлена в 1981 г. Высота монумента – 102 метра, вес – 450 тонн.