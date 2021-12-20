В Киеве провели акцию солидарности в поддержку пленников Кремля

16:11 13 Декабрь Киев, Украина

Вчера, 12 декабря на аллее Небесной Сотни в столице, при участии нескольких десятков человек, прошла акция солидарности "Свободу политзаключенным".



Со словами поддержки политзаключенных на акции выступили зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, бывшие политзаключенные Исмаил Рамазанов и Владимир Балух, глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, аналитик "Крым SOS" Евгений Ярошенко, волонтер Наталья Валентина Выговского – Петр Выговский, представитель Объединения родственников политзаключенных Кремля и другие.

Во время акции состоялся театрализованный перформанс, изображающий судьбу незаконно заключенных узников Кремля.



На плакате, изготовленном волонтерами и школьниками, участники акции написали послания и пожелания украинским политзаключенным, которые находятся в тюрьмах на территории РФ и оккупированного ею Крыма. На следующей неделе он будет запущен в небо над Крымом.



Также провели перформанс "Кандалам не забрать мою волю", в котором приняли участие бывшие узники Кремля.

Участники акции обратились к власти с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта, который бы нормировал оказание помощи задержанным оккупантами украинцам и их семьям.



Напомним, согласно данным украинских правозащитных организаций, всего в тюрьмах России и временно оккупированного Крыма незаконно удерживают по меньшей мере 102 человека. 76 из этого списка – крымские татары.