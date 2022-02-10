В Киеве прошла церемония награждения музыкальной премии "Украинская песня года"

16:25 21 Май Киев, Украина

Вчера в столице, в павильоне киностудии FILM.UA прошла церемония награждения национальной музыкальной премии Украинская песня года, по словам организаторов, она была посвящена 30-летию Независимости Украины.





Режиссером-поставщиком шоу стала известный клипмейкер Катя Царик. В павильоне киностудии была специально построена высокотехничная многоярусная сцена в виде лестницы, а зал оборудовали огромными экранами и световой техникой.



Девиз премии в этом году "Тримаймо разом українську хвилю!". Она отмечает песни легенд украинской сцены и молодых артистов, чье творчество развивает культуру страны. Автором идеи и генеральным продюсером премии является ректор Университета культуры Михаил Поплавский , а соорганизатором – певец Олег Винник. Они же выступили в качестве ведущих церемонии.Режиссером-поставщиком шоу стала известный клипмейкер Катя Царик. В павильоне киностудии была специально построена высокотехничная многоярусная сцена в виде лестницы, а зал оборудовали огромными экранами и световой техникой.Девиз премии в этом году "Тримаймо разом українську хвилю!". Она отмечает песни легенд украинской сцены и молодых артистов, чье творчество развивает культуру страны.

"Считаю, что наш с Винником тандем будет ломать стереотипы и продвигать украинскую песню. <...> В такое сложное время в условиях пандемии мы рискнули и провели грандиозную церемонию, яркое суперсовременное шоу, в котором были задействованы самые современные мировые технические новинки. Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве", – заявил Поплавский.

Номинантов рассматривал экспертный совет, в который вошли известные продюсеры, композиторы, авторы и исполнители.



Специальными наградами были отмечены артисты в трех номинациях.

Так, награды в номинации Легенда украинской песни получили Оксана Билозир, Иво Бобул, Иван Попович, Степан Гига, Павел Зибров, Алла Кудлай, Руслана, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Михаил Поплавский.



Премией Гордость украинской песни отметили Наталью Бучинскую, DZIDZIO, Камалию, Олега Винника, Наталью Валевскую, Ирину Федышин, Диму Коляденко, GENA VITER, Театр песни Лисапетный батальон.



А в номинации Надежда украинской песни победили NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, GROSU, Мята, Сергей Мироненко, СолоХа, Таюне, Алина Поплавская, Анна Буткевич.

Напомним, проект Наша пісня был создан Поплавским в 2004 году. В нем принимали участие исключительно украинские артисты с песнями на украинском языке.



С годами он изменил название и расширил географию: Украинскую песню года в 2017 году Поплавский проводил в Варшаве. За все годы в проекте приняли участие более трех тысяч украинских артистов.