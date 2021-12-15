В Киеве прошла акция в поддержку белорусского народа

17:22 14 Август Киев, Украина

Киеве возле посольства Беларуси, активисты провели акцию в знак солидарности с пострадавшими от полицейского и политического беспредела.

Сообщается, что по улице Коцюбинського, 3 собралось около трех десятков активистов с плакатами. Акцию организовало правозащитное объединение "Синдикат".





Люди стояли с флагами Украины и историческим бело-красно-белым флагом Беларуси в знак содружества. Некоторые наглядно сравнивали президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.



Участники акции зажгли дымовые шашки цветов национального флага Беларуси.



