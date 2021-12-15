В Киеве прошла акция в поддержку белорусского народа

В Киеве возле посольства Беларуси, активисты провели акцию в знак солидарности с пострадавшими от полицейского и политического беспредела.
Сообщается, что по улице Коцюбинського, 3 собралось около трех десятков активистов с плакатами. Акцию организовало правозащитное объединение "Синдикат".
Люди стояли с флагами Украины и историческим бело-красно-белым флагом Беларуси в знак содружества. Некоторые наглядно сравнивали президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.
Участники акции зажгли дымовые шашки цветов национального флага Беларуси.
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