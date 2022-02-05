В Киеве прошла акция памяти умерших от СПИДа у мемориала "Красная лента"

17:20 14 Май Киев, Украина

В преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа прошла традиционная акция у мемориала "Красная Лента" в Киеве.

За прошлый год от СПИД в Украине умерли 2,5 тысячи человек, об этом во время акции памяти умерших от ВИЧ/СПИД у мемориала "Красная лента" в Киеве сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украине не такая ситуация, как была еще 5 лет назад. Смертность от ВИЧ-инфекции и СПИДа уменьшилась в два раза. За прошлый год мы потеряли 2,5 тысячи человек, умерших от осложнений ВИЧ-инфекции. Много это или мало ? Много. Поскольку в Украине сегодня проживает 260 тысяч человек, которые имеют ВИЧ-инфекцию. Из них 70% знает о своем статусе, из них 60% получают эффективную антиретровирусную терапию, у 58% из тех, кто получает терапию, терапия дает эффект. Это люди, которые могут жить спокойной жизнью и не бояться негативных последствий для своего здоровья ", - сказал Ляшко.

Главный госсанврач отметил, что несмотря на пандемию COVID-19 в 2020 году удалось провести обследование на выявление ВИЧ/СПИД 2,5 млн человек. По его словам, во время этого обследования 19 тысяч человек узнали о своем ВИЧ-статусе, 18 тысяч из них начали лечение.

"Хотел бы обратиться ко всем - не стесняйтесь пройти тестирование на ВИЧ. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции - это залог спасения вашей жизни и сохранения здоровья. Поскольку мы говорили о 2,5 тыс. смертей, произошедших в прошлом году, 90% из них - из-за того, что болезнь была диагностирована на поздней стадии, когда достаточно трудно подобрать терапию и спасти жизнь", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас в Украине за средства государственного бюджета финансируются профилактические услуги. Из 600 тысяч людей группы риска, которые нуждаются в этих профилактических услугах, около 360 тысяч человек получают эти услуги за государственные средства. Другие - за средства международных партнеров.



Также Ляшко отметил, что люди, которые имеют ВИЧ-инфекцию, или болеют СПИДом могут вакцинироваться от COVID-19, а также от других вакциноуправляемых болезней.