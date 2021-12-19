В Киеве пройдет трехдневный международный фестиваль "Код Ступки"

19:34 18 Ноябрь Киев, Украина

В Киеве открыт первый международный фестиваль в честь 80-летия Богдана Ступки. Инициаторами фестиваля являются Ирина Батько-Ступка и "Фонд Богдана Ступки". Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, эксклюзивного перевозчика Flyuia_me, Посольства Украины в Грузии.

В Киеве с 19 ноября по 21 ноября в пройдет первый международный фестиваль "Код Ступки", посвященный 80-летию украинского актера Богдана Ступки. Актер неоднократно озвучивал планы проводить подобное мероприятие, где Украина была бы местом знакомства с театральной культурой стран Закавказья, Прибалтики и Польши.

На первый фестиваль организаторам удалось пригласить художников из Грузии. Программа трехдневного фестиваля состоит из театральных, визуальных и поэтических проектов.

Пограмма фестиваля:

19 ноября: Показ спектакля "Конец игры" по пьесе Сэмюэля Беккета грузинского театра им. Шота Руставели в постановке Роберта Стуруа с участием Давида Уплисашвили, Гога Барбакадзе, Левана Берикашвили, Наны Пачуашвили.

"Конец игры" посвящен памяти композитора Гии Канчели, многолетнего соавтора и друга Роберта Стуруа. Спектакль начнется в 19.00 в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко.

20 ноября: В кинотеатре "Лира" в течение дня (с 12:00 до 20:00) в рамках ретроспективы Богдана Ступки покажут ленты "Белая птица с черным признаком", "Озарение", "Из жизни Остапа Вишни", "Молитва за гетмана Мазепу".

21 ноября: В театре "Созвездие" пройдет презентация сборника "14 GB" - проекта, вызвавшего резонанс как "гимн нынешней Грузии", является поэтическим опытом переживания войны и понимания фигуры "Другого" через рассказ о событиях в Абхазии. Событие будет сопровождаться дискуссией с участием исследователей из Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавихишвили и научно-исследовательского Центра украинистики имени проф. Отара Бакониде.

В галерее Vakulenko art consulting откроется совместная выставка грузинских и украинских художников: Владислава Шерешевского, Юрия Вакуленко, Николая Журавля, Петра Лебединца, Матвея Вайсберга, Анатолия Криволапа, Давида Шарашидзе, Руслана Агирби, Гии Миминошвили, Бадри.

Также на открытии фестиваля 20 ноября пройдут выступления Тбилисского коллектива "ХОРАЛ", Национального народного хора Украины им. Григория Веревки и этноджазового DUDU Band (Украина-Грузия).

Ранее мы писали, что Кабинет Министров утвердил план мероприятий по празднованию 80-летия Богдана Ступки. Объем финансирования — 2 млн гривен, которые должны потратить на "установку мемориальной доски-горельефа", которую открыли 27 августа, проведение фестиваля "Код Ступки", создание музея-квартиры Богдана Ступки во Львове.