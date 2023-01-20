В Киеве пройдет прощание с погибшими руководителями МВД

В Украинском доме в Киеве 21 января состоится прощание с погибшими руководителями Министерства внутренних дел. Церемония начнется в 11.00.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Отмечается, что одновременно состоится прощание не только с руководством МВД, но и с другими сотрудниками министерства, погибшими при исполнении служебных обязанностей.
Указано также, что прощание с погибшими командиром воздушного судна - инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи спецназначения Константином Коваленко и бортовым механиком авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иваном Касьяновым состоится 21 января 2023 в 13.00 в г. Нежине Черниговской области (вертолетная площадка №4 аэродрома).
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Отмечается, что одновременно состоится прощание не только с руководством МВД, но и с другими сотрудниками министерства, погибшими при исполнении служебных обязанностей.
Указано также, что прощание с погибшими командиром воздушного судна - инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи спецназначения Константином Коваленко и бортовым механиком авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иваном Касьяновым состоится 21 января 2023 в 13.00 в г. Нежине Черниговской области (вертолетная площадка №4 аэродрома).
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