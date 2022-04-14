В Киеве пройдет марш за права ЛГБТ

Общественная организация КиевПрайд анонсировала на 19 сентября марш за права ЛГБТ - Марш равенства 2021. Главной темой Марша станет безопасность.
Об этом сообщает пресс-служба организации в четверг, 15 июля.
Как ожидают организаторы, в Марше примут участие до 10 тысяч человек, однако мероприятие состоится с соблюдением карантинных требований. Перед прайдом пройдет ряд культурных и образовательных мероприятий в рамках украинского ПрайдМесяца.
Наконец, будет сформирован манифест с требованиями Марша равенства.
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