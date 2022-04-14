В Киеве пройдет марш за права ЛГБТ

17:37 15 июля Киев, Украина

Общественная организация Киев Прайд анонсировала на 19 сентября марш за права ЛГБТ - Марш равенства 2021. Главной темой Марша станет безопасность.

Об этом сообщает пресс-служба организации в четверг, 15 июля.



Как ожидают организаторы, в Марше примут участие до 10 тысяч человек, однако мероприятие состоится с соблюдением карантинных требований. Перед прайдом пройдет ряд культурных и образовательных мероприятий в рамках украинского ПрайдМесяца.

"Главной темой Марша равенства станет безопасность и требование введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ+ и другим группам, которые уже годами страдают от насилия. В частности, будут требовать имплементации законопроекта №5488, который предусматривает наказание за подобные уголовные действия", - сказано в сообщении.

Наконец, будет сформирован манифест с требованиями Марша равенства.