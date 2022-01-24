В Киеве пройдет этап чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса»

В столичном парке Муромец, при соблюдении всех карантинных норм и ограничений, пройдет этап чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
Соревнования пройдут в теннисном клубе «Теннис Парк» 4-5 марта 2022.
Украинская сборная проведет матч плей-офф в первой мировой группе против команды Барбадоса. Решетки будут в зале на харде (быстрое покрытие).
Этап чемпионата в Киеве проводит ОО "Киев Теннис Парк" совместно с Федерацией тенниса Украины и Федерацией тенниса Киева.
«Кубок Дэвиса» – крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, проводимые ежегодно международной федерацией тенниса. 32 раза соревнования выигрывала команда США, 28 раз Австралия и 10 – Франция.
Украинская сборная принимает участие в соревнованиях с 1993 года. Теперь играет в 1-й группе Зоны Европа/Африка. 4 раза играла в плей-офф Мировой группы.
Соревнования пройдут в теннисном клубе «Теннис Парк» 4-5 марта 2022.
Украинская сборная проведет матч плей-офф в первой мировой группе против команды Барбадоса. Решетки будут в зале на харде (быстрое покрытие).
Этап чемпионата в Киеве проводит ОО "Киев Теннис Парк" совместно с Федерацией тенниса Украины и Федерацией тенниса Киева.
«Кубок Дэвиса» – крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, проводимые ежегодно международной федерацией тенниса. 32 раза соревнования выигрывала команда США, 28 раз Австралия и 10 – Франция.
Украинская сборная принимает участие в соревнованиях с 1993 года. Теперь играет в 1-й группе Зоны Европа/Африка. 4 раза играла в плей-офф Мировой группы.
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