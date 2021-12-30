В Киеве пройдет беговой праздник

15:17 21 Апрель Киев, Украина

При поддержке Представительства ЕС в Украине, 25 апреля в сердце столицы пройдет настоящий беговой праздник - международный легкоатлетический пробег Kyiv Euro Marathon.

Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба Киевсовета

По информации организаторов марафона , участие в нем примут 40 спортсменов из 11 стран, которые будут соревноваться на нескольких дистанциях: марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), быстрые дистанции (5 и 10 км), командная марафонская эстафета. Кроме того, пройдут соревнования по скандинавской ходьбе на дистанциях 5 км, 10 км и 21 км.



С 08:00 до 15:30 на тех улицах, по которым будет проходить марафон, движение транспорта будет запрещено. Также свои маршруты изменит наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам.



Kyiv Euro Marathon пройдет по такому маршруту:



ул. Саксаганского, 2/34 (парковка перед кассами Дворца Спорта, северный выход с НСК «Олимпийский») — по ул. Саксаганского в направлении площади Победы — с площади Победы по проспекту Победы (нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля — разворот в обратном направлении по проспекту Победы — с площади Победы на ул. Саксаганского — ул. Саксаганского, 2/34 (парковка перед кассами Дворца Спорта).







