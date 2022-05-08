В Киеве проходит фестиваль виртуального искусства

15:41 04 декабря Киев, Украина

Французский Институт в Украине организовал проведение международного фестиваля виртуального искусства Virtualité, который проходит в Центре современного искусства М17, в Киеве.



Эпидемия коронавируса и карантинные ограничения не смогли сорвать первый Эпидемия коронавируса и карантинные ограничения не смогли сорвать первый фестиваль VR-искусства, всего в рамках фестиваля VR-искуства посетителям предложат восемь локаций.

В программе фестиваля, который получил название Virtualité представлены восемь работ, продолжительность их составляет от 6 до 20 минут. Украинские художники представили три работы, а французская сторона — пять.

Организаторы отмечают, что такие фестивали обладают достаточной уникальностью — в мире их насчитывают единицы — в рамках Венецианской биеннале, VRHAM в Гамбурге и Cinequest в Сан-Хосе, США.



Одним из наиболее популярных экспозиций стал VR-фильм о шаманских практиках французского режиссера Яна Кунена. Среди украинских работ — постановка о Бабьем Яре. Фильм создавали в сотрудничестве с Музеем истории Киева.

Для того чтобы ознакомиться с представленными работами предоставляются специальные очки виртуальной реальности. Для снижения рисков распространения коронавируса их регулярно дезинфицируют. Все локации расположились в стенах Центра современного искусства М17.



