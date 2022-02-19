В Киеве презентуют уникальную коллекцию изображений малого Государственного Герба Украины

11:48 17 Февраль Киев, Украина

В выставочных залах столичного Музея войны состоится презентация коллекции уникальных изображений малого Государственного Герба Украины.



Эти изображения трезубцев являются уникальным иллюстративным материалом «Альбома униформ Украинской Армии и Флеты в эпоху Освободительной борьбы 1917–1921 гг.» геральдика Николая Битинского. Стилизация трезубца более чем в сотне вариаций — беспрецедентный художественный прием и творческий эксперимент, не имеющий аналогов не только в украинской, но и в мировой практике. Он еще по достоинству не оценен.



Альбом был создан в Праге в 1937 году к 20-летию возрождения украинского войска. Во время Второй мировой войны бесценное геральдическое собрание было вывезено в Германию, а в послевоенное время находилось в США. Первоначально оно объединяло 186 листов изображений формы украинского войска и уникальных авторских стилизаций трезубца.



В настоящее время большая часть хранится в фондах Украинского музея и библиотеки в Стемфорде (США). Небольшая часть – в коллекции Музея Шереметьевых (г. Киев).



Впервые за 85 лет все шесть глав альбома, собраны и экспонируются в Музее. Они позволяют полностью реконструировать творческий замысел автора — участника Освободительной борьбы 1917–1921 гг., насладиться разнообразием цветных стилизаций трезубца — главного символа Независимой Украины. Эти работы были свидетелями решительных шагов украинцев по пути развития собственного войска и государственности.