В Киеве презентовали Украинский национальный центр развития мира

Государственное предприятие - Национальный центр развития мира, было создано для выполнения подпункта 6 пункта 1 решения Совета нацбезопасности от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".
Цель центра – коммуникация, координация работы в сфере развития мира, преодоление последствий вооруженного конфликта и, мониторинг и документирование нарушений прав человека, норм международного права и ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии России. Он будет функционировать в помещении Минреинтеграции.
Цель центра – коммуникация, координация работы в сфере развития мира, преодоление последствий вооруженного конфликта и, мониторинг и документирование нарушений прав человека, норм международного права и ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии России. Он будет функционировать в помещении Минреинтеграции.
Центр будет реализовывать:
– проекты для укрепления социальной сплоченности, единства и устойчивости общества;
– создавать платформы для межведомственного сотрудничества между разными государственными органами и гражданским обществом в сфере развития мира;
– привлекать международные организации, ученых и общественных деятелей для совместного поиска путей преодоления последствий вооруженного конфликта и исследования международных практик развития мира.
Центр введет госсистему мониторинга нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права. Он будет собирать, анализировать и систематизировать информацию и документы о нарушении прав человека и ущерба, который понесло государство, физические и юридические лица в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
Также планируется обучение государственных служащих, как документировать факты и данные по ВТО.
Министр юстиции Денис Малюська приветствовал создание центра, поскольку он внесет свой вклад в документирование преступлений на ВТО. По его словам, министерство юстиции нелегко документировать правонарушения для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Россия пользуется этим и ЕСПЧ для пропаганды своих мифов.
– проекты для укрепления социальной сплоченности, единства и устойчивости общества;
– создавать платформы для межведомственного сотрудничества между разными государственными органами и гражданским обществом в сфере развития мира;
– привлекать международные организации, ученых и общественных деятелей для совместного поиска путей преодоления последствий вооруженного конфликта и исследования международных практик развития мира.
Центр введет госсистему мониторинга нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права. Он будет собирать, анализировать и систематизировать информацию и документы о нарушении прав человека и ущерба, который понесло государство, физические и юридические лица в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
Также планируется обучение государственных служащих, как документировать факты и данные по ВТО.
Министр юстиции Денис Малюська приветствовал создание центра, поскольку он внесет свой вклад в документирование преступлений на ВТО. По его словам, министерство юстиции нелегко документировать правонарушения для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Россия пользуется этим и ЕСПЧ для пропаганды своих мифов.
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