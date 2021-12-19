В Киеве презентовали Украинский национальный центр развития мира

17:37 15 Декабрь Киев, Украина





Цель центра – коммуникация, координация работы в сфере развития мира, преодоление последствий вооруженного конфликта и, мониторинг и документирование нарушений прав человека, норм международного права и ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии России. Он будет функционировать в помещении Государственное предприятие - Национальный центр развития мира, было создано для выполнения подпункта 6 пункта 1 решения Совета нацбезопасности от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".Цель центра – коммуникация, координация работы в сфере развития мира, преодоление последствий вооруженного конфликта и, мониторинг и документирование нарушений прав человека, норм международного права и ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии России. Он будет функционировать в помещении Минреинтеграции

“Это впервые, когда государство начинает платформу для диалога с украинским обществом на очень чувствительные темы. В этот процесс уже вовлечены высокопрофессиональные специалисты, в частности, медиаторы, которые будут работать над преодолением конфликтов в украинском обществе и возобновления диалога. Только через диалог можно прийти к доверию, а от доверия – к миру”, – сказала Ирина Верещук , вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (ВОТ)”.

Центр будет реализовывать:

– проекты для укрепления социальной сплоченности, единства и устойчивости общества;

– создавать платформы для межведомственного сотрудничества между разными государственными органами и гражданским обществом в сфере развития мира;

– привлекать международные организации, ученых и общественных деятелей для совместного поиска путей преодоления последствий вооруженного конфликта и исследования международных практик развития мира.



Центр введет госсистему мониторинга нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права. Он будет собирать, анализировать и систематизировать информацию и документы о нарушении прав человека и ущерба, который понесло государство, физические и юридические лица в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.



Также планируется обучение государственных служащих, как документировать факты и данные по ВТО.



Министр юстиции Денис Малюська приветствовал создание центра, поскольку он внесет свой вклад в документирование преступлений на ВТО. По его словам, министерство юстиции нелегко документировать правонарушения для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Россия пользуется этим и ЕСПЧ для пропаганды своих мифов.