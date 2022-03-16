В Киеве презентовали приложение с украинской классической музыкой

Первое в мире мобильное приложение с украинской классической музыкой - Ukrainian Live Classic, представили в Киеве, разработчиком приложения является общественная организация Сollegium при поддержке Украинского культурного фонда.
Приложение позволяет выбирать музыку по стилям, эпохам, композиторами, а уникальные обложки разрабатывал координатор проекта Владимир Ольшанский. Проект двуязычный, а основной версией является английский.
Отмечает, что приложение не только полностью бесплатно, как и было обещано, но и не спамит рекламой, очень легкое в управлении с интуитивным интерфейсом, правда, только для знающих английский язык, так как заявленный украинский в приложении есть только в названиях некоторых разделов. Тем не менее, сервис не нагружает телефон и не "подвешивает" даже слабый интернет. В AppStore это - одно из немногих приложений для музыки, не имеющее ни скрытой рекламы, ни подвохов с предложением покупки "премиум-версии со всеми функциями", и так далее. Единственный минус - пока сервис оперирует крайне незначительным числом музыкальных произведений. Нет даже всемирно известного украинского "Щедрика".
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