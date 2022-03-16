В Киеве презентовали приложение с украинской классической музыкой

11:20 22 октября Киев, Украина

Первое в мире мобильное приложение с украинской классической музыкой - Ukrainian Live Classic, представили в Киеве, разработчиком приложения является общественная организация Сollegium при поддержке Украинского культурного фонда.

"Ukrainian Live Classic уже доступен для скачивания на Google Play Market и Apple Store. Он является абсолютно бесплатным для пользователей. Разработку приложения поддержал Украинский культурный фонд, а дальнейшее функционирование обеспечат партнеры - Галицкое музыкальное общество и Львовский органный зал. Также предусмотрена система донатов для желающих поддержать проект", - рассказали на презентации новинки.

Приложение позволяет выбирать музыку по стилям, эпохам, композиторами, а уникальные обложки разрабатывал координатор проекта Владимир Ольшанский. Проект двуязычный, а основной версией является английский.

"Визуальная часть представляет около 40 композиторов, каждый из которых имеет свое яркое оформление, краски и звуковую музыкальную волну - линейный дизайн, который представляет музыку каждого композитора", - отметил Ольшанский.

Отмечает, что приложение не только полностью бесплатно, как и было обещано, но и не спамит рекламой, очень легкое в управлении с интуитивным интерфейсом, правда, только для знающих английский язык, так как заявленный украинский в приложении есть только в названиях некоторых разделов. Тем не менее, сервис не нагружает телефон и не "подвешивает" даже слабый интернет. В AppStore это - одно из немногих приложений для музыки, не имеющее ни скрытой рекламы, ни подвохов с предложением покупки "премиум-версии со всеми функциями", и так далее. Единственный минус - пока сервис оперирует крайне незначительным числом музыкальных произведений. Нет даже всемирно известного украинского "Щедрика".