В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы

"Мы предлагаем лозунг социальной кампании: "Выстояли на Майдане - победим в войне!" празднование этого праздника и поделиться собственными впечатлениями и воспоминаниями об этом событии", — отметил генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.