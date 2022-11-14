В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы

16:41 14 ноября Киев, Украина

Программа мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы, который будет отмечаться 21 ноября, будет включать в себя публичные дискуссии, форумы и выставки.

Об этом сообщили организаторы во время пресс-конференции "Объявление плана мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы", 14 ноября в Киеве.
"Мы предлагаем лозунг социальной кампании: "Выстояли на Майдане - победим в войне!" празднование этого праздника и поделиться собственными впечатлениями и воспоминаниями об этом событии", — отметил генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.
Тематические мероприятия начнутся 15 ноября. Откроет их публичная дискуссия Майдан, война, свобода: эволюция социального сопротивления, в которой примут участие как участники Майдана, так и украинские историки и общественные деятели.

17 ноября запланирован форум "Революция Достоинства: на пути к истории" с участием иностранных спикеров, а также дискуссия по теме "Перспективы расследования дел Майдана в условиях полномасштабной войны".

17 ноября откроется выставка "Дневники экстремиста" художника Алексея Белюсенко.

19 ноября пройдет экскурсия "Местами революции достоинства".

21 ноября запланировано возложение цветов и межконфессиональный молебен. В этот день будет представлена выставка "Война за идентичность. Сила сопротивляемости культуре" в галерее искусств "Лавра".