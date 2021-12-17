В Киеве появится "социальное такси"

19:52 04 Август Киев, Украина

В сентябре 2020 года на улицах столицы стартует пилотный проект "Социальное такси", услугой смогут пользоваться 170 детей с инвалидностью

Об этом сообщила заместитель главы администрации Марина Хонда

В случае если эффективность услуги "Инватакси для детей с инвалидностью" подтвердят, она будет доступна для всех лиц с инвалидностью, которые не имеют возможности передвигаться самостоятельно.

"Мы понимаем, что транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозки людей на креслах колесных и сопровождающих лиц. Но Киев пока покрывается не полностью, ведь около 8 тысяч человек с инвалидностью нуждаются в специализированных транспортных перевозках. "Инватакси" увеличит количество транспортных средств, позволит осуществлять больше перевозок и полностью покрыть потребность", - пояснила Хонда.

По словам замглавы КГГА, потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно возрастает. Так, в 2018 году было совершено 19 364 перевозки для 764 человек, а в 2019-м – 20 152 перевозки для 801 лица. В первом квартале 2020 года были осуществлены почти 8 000 перевозок для 410 человек.