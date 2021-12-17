В Киеве появится новая улица, названая в честь британского журналиста

Комиссия по вопросам наименований утвердила новое название киевского переулка. Улицу назовут в честь известного британского журналиста Гарета Джонса – человека, который рассказал об Украине правду. Именно он стал представителем СМИ, попавшим в Украину в 1930е года.
Инициаторами выступила творческая команда фильма “Цена правды” и Институт журналистики. Решению вопроса способствовали представители Общественного движения “Киевская платформа культурных инициатив”.
Переулок расположен в Шевченковском районе Киева рядом с телевизионной башней и Институтом журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, между улицами Дегтяревской и семьи Хохловых.
Гарет Джонс стал первым иностранным журналистом, который решился открыть международному сообществу правду о событиях в 1932-1933 гг. в советской Украине: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Исторический триллер “Цена правды”, украинская премьера которого состоялась 28 ноября 2019 года, рассказывает историю журналиста Гарета Джонса и показывает трагические события Украины его глазами.
Фильм “Цена правды” — совместного производства Польши (Film Produkcja при поддержке Polish Film Institute), Украины (Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино) и Великобритании (Jones Boy Film). Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.
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