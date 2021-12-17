В Киеве появится новая улица, названая в честь британского журналиста

16:05 30 Июль Киев, Украина

Комиссия по вопросам наименований утвердила новое название киевского переулка. Улицу назовут в честь известного британского журналиста Гарета Джонса – человека, который рассказал об Украине правду. Именно он стал представителем СМИ, попавшим в Украину в 1930е года.

Инициаторами выступила творческая команда фильма “Цена правды” и Институт журналистики. Решению вопроса способствовали представители Общественного движения “Киевская платформа культурных инициатив”.

Переулок расположен в Шевченковском районе Киева рядом с телевизионной башней и Институтом журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, между улицами Дегтяревской и семьи Хохловых.

То, что в Киеве увековечено имя Гарета Джонса, — это невероятно. И это только часть большого процесса. Мы гордимся тем, что наша страна, наша компания причастны к созданию фильма Агнешки Холланд. Мы гордимся тем, что более чем 100 000 украинских зрителей пришли в кинотеатры, чтобы посмотреть этот непростой фильм. И он стал частью новейшей истории: о Гарета была напечатана книга, проведена масштабная выставка, посвященная его личности. Кино и в мировом прокате имело большой успех: напомню, что мировая премьера состоялась на Берлинскому кинофестивале в феврале 2019 года. А этим летом фильм вышел во Франции, стал лидером проката и собрал более полутора миллионов долларов. В США состоялся диджитал-релиз проекта, и мы счастливы, что Mr. Jones вот уже несколько недель входит в топ таких гигантов как Amazon и iTunes. Так, благодаря кино, украинская история, украинский опыт стремится к мировой аудитории. Большое спасибо КГГА за поддержку нашей инициативы“, — продюсер фильма Егор Олесов.

Гарет Джонс стал первым иностранным журналистом, который решился открыть международному сообществу правду о событиях в 1932-1933 гг. в советской Украине: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Исторический триллер “Цена правды”, украинская премьера которого состоялась 28 ноября 2019 года, рассказывает историю журналиста Гарета Джонса и показывает трагические события Украины его глазами.

Фильм “Цена правды” — совместного производства Польши (Film Produkcja при поддержке Polish Film Institute), Украины (Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино) и Великобритании (Jones Boy Film). Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.