В Киеве появится аэропорт для дронов

Проект Quadroport хотят реализовать к 2025 году, он предполагает строительство аэропорта для дронов, где у всех желающих будет возможность протестировать любой беспилотник.
В 2020 году рынок дронов в Украине будет достигать примерно 500 млн. грн., при этом он вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщил руководитель Всеукраинской федерации собственников беспилотников, дистрибьютор DJI в Украине Тарас Трояк.
По его словам, это "амбициозный проект".
По подсчетам Трояка, в 2020 году рынок БПЛА в Украине будет достигать примерно 500 млн грн.
Отметим, что на данный момент первый в мире аэропорт для беспилотников строится в Китае. Он будет предназначен для туристических беспилотников.
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