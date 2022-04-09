В Киеве полностью прекратили работу 7 школ и 9 детских садов

09:36 13 ноября Киев, Украина

Киев занимает лидирующие позиции по количеству заражений коронавирусом. Так, по состоянию на вечер четверга, 12 ноября, в Киеве заразилось 809 школьников и 656 педагогов. В связи с этим городская администрация приняла решение закрыть на карантин некоторые сады и школы.

Об этом сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Подольском, Оболонском и Святошинском районах и по две школы в Голосеевском и Деснянском. Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.



По его словам, на дистанционном обучении в целом находятся 628 классов в 197-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 809. Также болеют 656 педагогов.



"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Через выявленные случаи вируса временно закрыты 137 групп в 103-х садах", - отметил чиновник.