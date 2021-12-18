В Киеве планируют возвести мечеть
17:03 27 Июль Киев, Украина
В скором времени может начаться строительство мечети в центре Киева
, на данный момент проект находится на этапе разработки дизайна, вопрос места возведения практически решен.
Об этом сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере
"Украина - это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары вынуждены были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощью Украине и ее мусульманскому сообществу - построить мечеть
в Киеве. Вопрос земли в большей степени решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается", - сказал Гюльдере.
Он добавил, что после того, как эта фаза обсуждения дизайна закончится, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения.
"У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и виду", - подчеркнул посол.
По его словам, мечеть планируется построить в месте, расположенном в центре Киева, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.
"Пока стоит сфокусироваться на дизайне. Когда будет выполнена эта работа, начнутся официальные процедуры утверждения, и затем станет известно, где она будет. Но я могу сказать, что планируется ее построить в месте, расположенном в центре Киева. Надеюсь, что больше деталей появится в ближайшие месяцы", - сообщил дипломат.
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