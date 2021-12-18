В Киеве планируют возвести мечеть

17:03 27 Июль Киев, Украина

В скором времени может начаться строительство мечети в центре Киева , на данный момент проект находится на этапе разработки дизайна, вопрос места возведения практически решен.

Об этом сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере

"Украина - это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары вынуждены были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощью Украине и ее мусульманскому сообществу - построить мечеть в Киеве. Вопрос земли в большей степени решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается", - сказал Гюльдере.

Он добавил, что после того, как эта фаза обсуждения дизайна закончится, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения.

"У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и виду", - подчеркнул посол.

По его словам, мечеть планируется построить в месте, расположенном в центре Киева, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.