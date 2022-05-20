В Киеве переодели главную елку: традиционная звезда вместо волшебной шляпы

Все-таки звезда, украшающая главную елку столицы будет восьмиконечной. Традиционная звезда пришла на замену, волшебной шляпы, которую демонтировали сразу же после общественного и церковного осуждения.
Праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.
Изначально елку венчала огромная "волшебная" шляпа. Такой выбор праздничного декора вызвал дискуссию в обществе. Многие требовали украсить дерево традиционной рождественской звездой, и организаторы столичного празднования прислушались к критическим замечаниям. 13 декабря шляпу сняли с елки.
Праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.
Изначально елку венчала огромная "волшебная" шляпа. Такой выбор праздничного декора вызвал дискуссию в обществе. Многие требовали украсить дерево традиционной рождественской звездой, и организаторы столичного празднования прислушались к критическим замечаниям. 13 декабря шляпу сняли с елки.
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