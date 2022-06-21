В Киеве переименуют большинство улиц

11:40 21 июня Киев, Украина

В приложении "Киев Цифровой" закончилось рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов.

Об этом сообщили на сайте Киевского горсовета, депутат Киевсовета Ксения Семенова в Facebook

"В рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей",- секретарь Киевсовета Владимир Бондаренк.

Депутат Киевсовета Ксения Семенова отметила, что "ожидаемо, большинство улиц совпадают с рекомендациями экспертов".



Она привела несколько примеров новых названий столичных улиц:

Пушкинская – Чикаленко,

Льва Толстого – Украинских Героев,

Московская – Князей Острожских,

Смоленская – Семьи Бродских,

Питерская – Лондонская,

Волгоградская – Романа Ратушного.