В Киеве переименуют большинство улиц

11:40 21 июня Киев, Украина

В приложении "Киев Цифровой" закончилось рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов.

 
Об этом сообщили на сайте Киевского горсовета, депутат Киевсовета Ксения Семенова в Facebook
 
"В рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей",- секретарь Киевсовета Владимир Бондаренк.
 
Депутат Киевсовета Ксения Семенова отметила, что "ожидаемо, большинство улиц совпадают с рекомендациями экспертов".

Она привела несколько примеров новых названий столичных улиц:
  • Пушкинская – Чикаленко,
  • Льва Толстого – Украинских Героев,
  • Московская – Князей Острожских,
  • Смоленская – Семьи Бродских,
  • Питерская – Лондонская,
  • Волгоградская – Романа Ратушного.
В то же время, по словам Семеновой, есть и "разочарования". Например, то, что вместо названия улицы в честь Юлии Здановской, погибшей от рук россиян ученой, украинцы выбрали нейтральное название Научная.

Бондаренко сообщил, что полученные результаты переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии.

Впоследствии на основе экспертных выводов депутатский корпус горсовета будет принимать решения о переименовании городских объектов.