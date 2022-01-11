В Киеве перед посольством Казахстана прошла акция солидарности с казахстанским народом

10 января в Киеве была проведена акция солидарности с протестующими Казахстана. В мероприятии приняли участие около сотни людей с флагами Украины, Беларуси и Казахстана.
Украинские правозащитники в шоке от волны насилия в Казахстане и говорят о подавлении протестов. Они призывают казахстанские власти обнародовать реальные данные о пострадавших и не скрывать масштаба нарушений прав человека в стране.
Украинские правозащитники в шоке от волны насилия в Казахстане и говорят о подавлении протестов. Они призывают казахстанские власти обнародовать реальные данные о пострадавших и не скрывать масштаба нарушений прав человека в стране.
Руководитель Free Belarus Center Полина Бродик заявила, что белорусский народ не хочет воевать с народом Казахстана, а значит, решение Александра Лукашенко отправить военных в эту страну не имеет ничего общего с решением белорусов.
Митингующие призывают к урегулированию конфликта с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, а также осуждают введение в страну контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Правозащитники также отметили важность поддержки беженцев из Казахстана, которые будут искать убежища в Украине, со стороны украинской власти. Они призвали к гуманному взаимодействию в соответствии с украинским законодательством, международными стандартами и международными обязательствами Украины.
Правозащитники также отметили важность поддержки беженцев из Казахстана, которые будут искать убежища в Украине, со стороны украинской власти. Они призвали к гуманному взаимодействию в соответствии с украинским законодательством, международными стандартами и международными обязательствами Украины.
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