В Киеве перед посольством Казахстана прошла акция солидарности с казахстанским народом

14:28 11 Январь Киев, Украина





Украинские правозащитники в шоке от волны насилия в Казахстане и говорят о подавлении протестов. Они призывают казахстанские власти обнародовать реальные данные о пострадавших и не скрывать масштаба нарушений прав человека в стране. 10 января в Киеве была проведена акция солидарности с протестующими Казахстана . В мероприятии приняли участие около сотни людей с флагами Украины, Беларуси и Казахстана.Украинские правозащитники в шоке от волны насилия в Казахстане и говорят о подавлении протестов. Они призывают казахстанские власти обнародовать реальные данные о пострадавших и не скрывать масштаба нарушений прав человека в стране.

“Речь идет о тысячах задержанных и сотнях погибших. Есть подтверждение, что в Казахстане задерживались случайные люди. Есть подтверждение пыток и склонений к самооговорам. Карта борьбы с терроризмом, которую сейчас разыгрывают власти, не выглядит так, что можно воспринять серьезной версией событий. Никакая террористическая угроза – мнимая или реальная – не может отменять права и свободы человека. Ничего не оправдывает пыток. У Казахстана есть международные обязательства в этой области. Соблюдение прав и свобод человека обязательно, какую бы версию событий не пропагандировали официальные власти страны“, – сказал координатор проекта “Без границ” Максим Буткевич.

Руководитель Free Belarus Center Полина Бродик заявила, что белорусский народ не хочет воевать с народом Казахстана, а значит, решение Александра Лукашенко отправить военных в эту страну не имеет ничего общего с решением белорусов.

"Белорусы придерживаются позиции, что каждая страна имеет право на свой суверенитет и мы стремимся к мирным изменениям", - подчеркнула Бродик.

Митингующие призывают к урегулированию конфликта с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, а также осуждают введение в страну контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Правозащитники также отметили важность поддержки беженцев из Казахстана, которые будут искать убежища в Украине, со стороны украинской власти. Они призвали к гуманному взаимодействию в соответствии с украинским законодательством, международными стандартами и международными обязательствами Украины.