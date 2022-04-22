В Киеве отпразднуют 31 годовщину поднятия украинского флага над столицей

06:52 23 июля Киев, Украина

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 31-годовщины поднятия украинского флага, состоится 24 июля в 11:00 возле Киевского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



С приветственным словом выступят заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, управляющий делами секретариата Киевского городского совета Игорь Хацевич. Также к празднованию присоединятся заместитель председателя Киевского городского совета I созыва Александр Мосиюк, депутаты I и IX созывов.



Для справки: напомним, что решением Киевского городского совета №228 / 949 от 06.07.2000 года установлен День национального флага в столице Украины - городе Киеве, который отмечается ежегодно 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над зданием Киевского городского совета. За неделю до этого события Верховная Рада Украины приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.



Перед тем, как сине-желтый флаг подняли над столицей, его освятили в Софийском соборе и почетной походкой принесли к зданию Киевского городского совета.

Сейчас флаг хранится в Национальном музее истории Украины.