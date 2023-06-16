В Киеве отменили договор на закупку барабанов для психологической разгрузки детей в укрытиях

Руководство Днепровской районной администрации в Киеве приняло решение об отмене договора на закупку барабанов для "психологической разгрузки детей в укрытиях" на сумму свыше 800 тысяч гривен.
Председатель Днепровской районной администрации, Павел Бабий, поделился этой информацией в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
По словам Павла Бабия, он запросил проведение служебного расследования в связи с общественным возмущением, вызванным закупкой музыкальных инструментов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской районной администрации.
Председатель Днепровской районной администрации, Павел Бабий, поделился этой информацией в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
По словам Павла Бабия, он запросил проведение служебного расследования в связи с общественным возмущением, вызванным закупкой музыкальных инструментов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской районной администрации.
Он также поручил образованию комиссий для проверки обоснованности и целесообразности проведения таких закупок.
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