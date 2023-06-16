В Киеве отменили договор на закупку барабанов для психологической разгрузки детей в укрытиях

16:18 16 июня Киев, Украина

Руководство Днепровской районной администрации в Киеве приняло решение об отмене договора на закупку барабанов для "психологической разгрузки детей в укрытиях" на сумму свыше 800 тысяч гривен.

Председатель Днепровской районной администрации, Павел Бабий, поделился этой информацией в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

По словам Павла Бабия, он запросил проведение служебного расследования в связи с общественным возмущением, вызванным закупкой музыкальных инструментов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской районной администрации.
 
Он также поручил образованию комиссий для проверки обоснованности и целесообразности проведения таких закупок.
 
"Я хотел бы подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государственного бюджета не были использованы для приобретения барабанов. Кроме того, договор на закупку музыкальных инструментов (включая барабаны различных диаметров) в количестве 306 штук был расторгнут досрочно", - добавил Павел Бабий.