В Киеве отменили договор на закупку барабанов для психологической разгрузки детей в укрытиях

Он также поручил образованию комиссий для проверки обоснованности и целесообразности проведения таких закупок.

"Я хотел бы подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государственного бюджета не были использованы для приобретения барабанов. Кроме того, договор на закупку музыкальных инструментов (включая барабаны различных диаметров) в количестве 306 штук был расторгнут досрочно", - добавил Павел Бабий.