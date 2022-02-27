В Киеве открыт памятник герою украинской войны за независимость Болбочану

10:14 05 Октябрь Киев, Украина

Киеве , 4 октября произошло историческое событие, был открыт первый в мире памятник украинской войны за независимость 1917-1921 годов полковнику Петру Болбочану.

Об этом написал в Facebook директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович.

“Петр Болбочан,это человек одним из первых формировавший боеспособные украинские военные отряды, бивший российских большевиков в центре, на востоке и на юге Украины, принимавший участие в освобождении нашей столицы от красной заразы в 1918, а также с минимальными потерями разгромил их в том же году в Крыму” , - написал Дробович.

Он сообщил, что памятник построен на улице Сечевых Стрельцов, 86 — напротив кинотеатра Киевская Русь. Вокруг него расположен одноименный сквер.