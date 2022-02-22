В Киеве открыли аудиовизуальную инсталляцию к 79-ой годовщине трагедии в Бабьем Яру

20:48 29 Сентябрь Киев, Украина

На территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" сегодня представили ряд проектов посвященных 79-й годовщине трагедии.

Аудиовизуальная инсталляция будет временной, ее установят на расстоянии не менее 10 метров от возможной отдаленной линии границ еврейского кладбища.





На территории можно найти множество стендов, призванных напомнить о страшной трагедии. Например, указ нацистов сдать любое имеющееся оружие под страхом расстрела или картины, максимально реалистично передающие страшные события. Также на территории установили камни с проекторами внутри, заглянув туда, можно услышать рассказы свидетелей той трагедии.

Напомним, 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 года эсэсовцы убили почти все еврейское население города - более 50 тысяч мужчин, женщин, детей. Только в первые два дня расстрелов были убиты почти 34 тысячи человек. 1, 2, 8 и 11 октября расстреляли тех, кто не явился по приказу, - еще около 17 тысяч человек.



По оценкам историков, за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру были убиты и захоронены более 100 тысяч людей разных национальностей. Большинство замученных были евреями. С тех пор Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, ужасного преступления нацистов против человечества.