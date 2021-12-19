В Киеве открыли памятник выдающемуся ученому и изобретателю Борису Патону

На территории института им. Сикорского в честь выдающегося научного деятеля, ученого и изобретателя Бориса Патона открыли памятник.

Об этом сообщила служба пресс-центра Соломенской администрации города Киева.

Торжественное мероприятие произошло 26 ноября. На открытии памятника среди приглашенных гостей присутствовали родные Бориса Патона — внучка со своей семьей, председатель Соломенской РГА Ирина Чечотка, первый заместитель Александр Смык, заместители Елена Горпинченко и Евгений Малый. Также был приглашен и автор скульптуры – архитектор Анатолий Валиев. Открывал мероприятие ректор КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Згуровский.

Также в память великого ученого были установлены мемориальные доски: одна из них — на доме, где родился и проживал Борис Евгеньевич, вторая установлена на стенах политехнического музея в связи с присвоением Государственному политехническому музею имени Бориса Евгеньевича Патона. Известно, что Борис Патон всячески благоприятствовал его открытию в 1998 году.

Борис Патон – это выдающаяся личность в истории Украины. Его научные достижения были признаны за пределами Украины, что способствовало мировому значению украинской науки.