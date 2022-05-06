В Киеве открыли монумент украинскому космонавту Каденюку

Пресс-служба Офиса Президента рассказала о визите Владимира Зеленского к памятнику украинскому космонавту Леониду Каденюку. Герою Украины установили монумент на Байковом кладбище (Киев).

Космонавт умер в январе 2018 года. Зеленский лично инициировал установку памятника, а для финансирования открыли благотворительный фонд, куда могли присоединиться все желающие.

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", - сказал Зеленский.

Монумент символически открыли 5 декабря - в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия". Отметим, что дизайн памятника выбрала семья Каденюка.