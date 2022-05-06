В Киеве открыли монумент украинскому космонавту Каденюку

Пресс-служба Офиса Президента рассказала о визите Владимира Зеленского к памятнику украинскому космонавту Леониду Каденюку. Герою Украины установили монумент на Байковом кладбище (Киев).
Космонавт умер в январе 2018 года. Зеленский лично инициировал установку памятника, а для финансирования открыли благотворительный фонд, куда могли присоединиться все желающие.
Монумент символически открыли 5 декабря - в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия". Отметим, что дизайн памятника выбрала семья Каденюка.
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