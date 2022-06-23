В Киеве открыли фотовыставку о журналистах на фронте

В Киеве 23 июня была открыта фотовыставка The War Is Not Over Yet – “Война еще не закончилась”, посвященная журналистам на фронте.
Экспозиция будет работать до 6 июля в парке имени Тараса Шевченко.
Выставка рассказывает о медийщиках, благодаря которым мир знает правду о войне россии против Украины. Среди них есть погибшие, раненые, находившиеся под обстрелами находившиеся или находящиеся в плену россиян. О героях экспозиции рассказали на открытии их коллеги.
Журналистка, корреспондентка телеканала "Украина 24" Анастасия Блищик рассказала о своем женихе - журналисте и военнослужащем Александре Махове.Он погиб около Изюма в Харьковской области 4 мая 2022 года. Мужчина много лет работал на телеканалах Украина и Украина 24, с 2014 года рассказывал о войне на востоке Украины. Воевал в рядах ВСУ с 2015 года, после демобилизации вернулся к работе в СМИ.
Экспозиция будет работать до 6 июля в парке имени Тараса Шевченко.
Выставка рассказывает о медийщиках, благодаря которым мир знает правду о войне россии против Украины. Среди них есть погибшие, раненые, находившиеся под обстрелами находившиеся или находящиеся в плену россиян. О героях экспозиции рассказали на открытии их коллеги.
Журналистка, корреспондентка телеканала "Украина 24" Анастасия Блищик рассказала о своем женихе - журналисте и военнослужащем Александре Махове.Он погиб около Изюма в Харьковской области 4 мая 2022 года. Мужчина много лет работал на телеканалах Украина и Украина 24, с 2014 года рассказывал о войне на востоке Украины. Воевал в рядах ВСУ с 2015 года, после демобилизации вернулся к работе в СМИ.
Вел подкаст "Военкор", проводил тренинги для военных корреспондентов. В октябре 2021 года начал работать на телеканале Дом. В первый день полномасштабного вторжения вернулся на фронт как военнослужащий. Имел позывной "Журналист". В апреле ему исполнилось 36 лет.
По словам Блищик, Александр во время своей службы не только защищал украинцев от российской агрессии, но и снимал видео на мобильный для будущего документального фильма и писал. Она прочла несколько записей журналиста о передовой и его собратьях.
На открытии выставки был корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир. 11 марта 2022 года он подвергся контузии в результате российского ракетного удара в Барышевке на Киевщине. В последние месяцы мужчина работает в Харьковской и Донецкой областях.
Он отметил, что журналисты, рассказывающие о войне с самых горячих точек, сознательно избрали этот путь.
Главная редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева рассказала о своем одногруппнике, американском журналисте Бренте Рено, который погиб 13 марта 2022 года в Ирпене на Киевщине. В тот день он вместе с коллегой снимал эвакуацию жителей города. Машину медийника расстреляли россияне, Рено получил смертельное ранение в шею.
Мусаева отметила, что, несмотря на гибель журналиста, кадры о войне в Украине, которые он снимал, увидит весь мир.
Мусаева отметила, что, несмотря на гибель журналиста, кадры о войне в Украине, которые он снимал, увидит весь мир.
Есть в экспозиции рассказ о фотожурналисте Максе Левине, погибшем 13 марта под Киевом вместе с военным Алексеем Чернышевым, фиксируя последствия российского вторжения. Его историю рассказали фотограф Алексей Фурман и режиссер Петр Цимбал. Согласно собственному расследованию организации "Репортеры без границ", мужчин казнили российские военные, вероятно, после допроса и пыток. В этом году жюри Премии имени Георгия Гонгадзе отметило Макса Левина специальным отличием "За выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу".
После завершения выставки в Киеве ее представят в Боярке Киевской области – родном городе Левина.
По состоянию на 21 июня 2022 года, по данным Института массовой информации, в Украине было известно о 33 погибших украинских и зарубежных журналистах. 8 из них погибли при исполнении профессиональных обязанностей; 25 – как участники боевых действий или в результате российских обстрелов или пыток.
По меньшей мере 13 журналистов получили ранения, по меньшей мере 15 – пропали без вести.
Всего с начала полномасштабного вторжения россия уже совершила более 300 преступлений против журналистов и медиа в Украине.
После завершения выставки в Киеве ее представят в Боярке Киевской области – родном городе Левина.
По состоянию на 21 июня 2022 года, по данным Института массовой информации, в Украине было известно о 33 погибших украинских и зарубежных журналистах. 8 из них погибли при исполнении профессиональных обязанностей; 25 – как участники боевых действий или в результате российских обстрелов или пыток.
По меньшей мере 13 журналистов получили ранения, по меньшей мере 15 – пропали без вести.
Всего с начала полномасштабного вторжения россия уже совершила более 300 преступлений против журналистов и медиа в Украине.
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