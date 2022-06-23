В Киеве открыли фотовыставку о журналистах на фронте

17:53 23 июня Киев, Украина





Экспозиция будет работать до 6 июля в парке имени Тараса Шевченко.



Выставка рассказывает о медийщиках, благодаря которым мир знает правду о войне россии против Украины. Среди них есть погибшие, раненые, находившиеся под обстрелами находившиеся или находящиеся в плену россиян. О героях экспозиции рассказали на открытии их коллеги.



Журналистка, корреспондентка телеканала "Украина 24" Анастасия Блищик рассказала о своем женихе - журналисте и военнослужащем



Киеве 23 июня была открыта фотовыставка The War Is Not Over Yet – “Война еще не закончилась”, посвященная журналистам на фронте.Экспозиция будет работать до 6 июля в парке имени Тараса Шевченко.Выставка рассказывает о медийщиках, благодаря которым мир знает правду о войне россии против Украины. Среди них есть погибшие, раненые, находившиеся под обстрелами находившиеся или находящиеся в плену россиян. О героях экспозиции рассказали на открытии их коллеги.Журналистка, корреспондентка телеканала "Украина 24" Анастасия Блищик рассказала о своем женихе - журналисте и военнослужащем Александре Махове.Он погиб около Изюма в Харьковской области 4 мая 2022 года . Мужчина много лет работал на телеканалах Украина и Украина 24, с 2014 года рассказывал о войне на востоке Украины. Воевал в рядах ВСУ с 2015 года, после демобилизации вернулся к работе в СМИ.

Вел подкаст "Военкор", проводил тренинги для военных корреспондентов. В октябре 2021 года начал работать на телеканале Дом. В первый день полномасштабного вторжения вернулся на фронт как военнослужащий. Имел позывной "Журналист". В апреле ему исполнилось 36 лет.

По словам Блищик, Александр во время своей службы не только защищал украинцев от российской агрессии, но и снимал видео на мобильный для будущего документального фильма и писал. Она прочла несколько записей журналиста о передовой и его собратьях.



На открытии выставки был корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир. 11 марта 2022 года он подвергся контузии в результате российского ракетного удара в Барышевке на Киевщине. В последние месяцы мужчина работает в Харьковской и Донецкой областях.



Он отметил, что журналисты, рассказывающие о войне с самых горячих точек, сознательно избрали этот путь.

"Мы знали, что не все из нас вернутся. Не думаю, что стоит сейчас плакать из-за наших потерь. Закончится война, мы осознаем, поплачем, и будем двигаться дальше, развиваться и развивать нашу журналистику", – сказал он.





Мусаева отметила, что, несмотря на гибель журналиста, кадры о войне Главная редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева рассказала о своем одногруппнике, американском журналисте Бренте Рено, который погиб 13 марта 2022 года в Ирпене на Киевщине. В тот день он вместе с коллегой снимал эвакуацию жителей города. Машину медийника расстреляли россияне, Рено получил смертельное ранение в шею.Мусаева отметила, что, несмотря на гибель журналиста, кадры о войне в Украине , которые он снимал, увидит весь мир.

“Его коллеги, все мы, сделали все возможное, чтобы это произошло. Я думаю, что мы будем поражены этой работой. Это очень важно, чтобы мир увидел правду о том, что переживают гражданские люди в Украине", – сказала журналистка.