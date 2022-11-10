В Киеве открыли центр помощи спасенным от войны украинцам

В Киеве открыли центр помощи украинцам, спасенным от войны. Это уже четвертое заведение в стране после Львова, Днепра и Запорожья.
Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.
Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.
В центре есть социальные работники, юристы, психологи, а также специалисты, работающие с пострадавшими от насилия.
Это уже четвертое заведение, ранее они открылись во Львове, Днепре и Запорожье.
Первая леди также подчеркнула, что война – это насилие не только физическое, но и психологическое и экономическое, потому что люди теряют заработанное, остаются без ничего.
Кроме того, по ее словам, это насилие также и социально, потому что люди теряют свое место в жизни.
Центр расположен по адресу: город Киев, ул. Радужная, 6А.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии