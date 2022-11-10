В Киеве открыли центр помощи спасенным от войны украинцам

10:41 10 ноября Киев, Украина





Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская. Киеве открыли центр помощи украинцам, спасенным от войны. Это уже четвертое заведение в стране после Львова, Днепра и Запорожья.Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

“Важный урок для каждого: ни одно страдание не должно обесцениваться, разделяя на “больше” или “меньше”. Страдания всегда страдают. Ни к одной беде нельзя привыкать, мол, время такое. Для человечности нет специального времени. Она всегда актуальна. И помощь должен получить каждый”, – отметила Зеленская.

В центре есть социальные работники, юристы, психологи, а также специалисты, работающие с пострадавшими от насилия.



Это уже четвертое заведение, ранее они открылись во Львове, Днепре и Запорожье.



Первая леди также подчеркнула, что война – это насилие не только физическое, но и психологическое и экономическое, потому что люди теряют заработанное, остаются без ничего.



Кроме того, по ее словам, это насилие также и социально, потому что люди теряют свое место в жизни.



Центр расположен по адресу: город Киев, ул. Радужная, 6А.